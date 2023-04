VIDEO MotoGP, GP Argentina 2023: highlights e sintesi. Bezzecchi trionfa sotto la pioggia, Bagnaia scivola (Di domenica 2 aprile 2023) Marco Bezzecchi ha vinto il GP di Argentina 2023, seconda tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati Mooney VR46 ha conquistato il suo primo successo in top-class, rendendosi protagonista di un assolo spettacolare in condizioni decisamente complicate. Prestazione da fenomeno per il nuovo leader del campionato, che ora vanta nove punti di vantaggio su Francesco Bagnaia, visto che il Campione del Mondo è caduto quando si trovava in seconda posizione a otto giri dal termine. Seconda piazza per Johann Zarco con la Ducati Pramac, mentre Alex Marquez ha completato il podio con la Ducati del Team Gresini. Franco Morbidelli ha battagliato in maniera perentoria ed è rinato, chiudendo in quarta posizione con la Yamaha, davanti alla seconda Ducati Pramac ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) Marcoha vinto il GP di, seconda tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il pilota della Ducati Mooney VR46 ha conquistato il suo primo successo in top-class, rendendosi protagonista di un assolo spettacolare in condizioni decisamente complicate. Prestazione da fenomeno per il nuovo leader del campionato, che ora vanta nove punti di vantaggio su Francesco, visto che il Campione del Mondo è caduto quando si trovava in seconda posizione a otto giri dal termine. Seconda piazza per Johann Zarco con la Ducati Pramac, mentre Alex Marquez ha completato il podio con la Ducati del Team Gresini. Franco Morbidelli ha battagliato in maniera perentoria ed è rinato, chiudendo in quarta posizione con la Yamaha, davanti alla seconda Ducati Pramac ...

