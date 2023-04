VIDEO Giro delle Fiandre, l’attacco decisivo di Tadej Pogacar sull’Oude Kwaremont (Di domenica 2 aprile 2023) Tadej Pogacar si è confermato il più forte corridore al mondo in questo momento. Dopo l’affermazione alla Jaén Paraiso Interior e i sei successi di tappa tra la Vuelta a Andalucia (3) e la Parigi-Nizza (3), lo sloveno della UAE Team Emirates ha trionfato anche al Giro delle Fiandre 2023 e ha dunque conquistato l’ottava vittoria in stagione in appena sedici giorni di gare (praticamente un successo ogni due prove). Inoltre, per il nativo di Komenda si tratta della terza diversa Classica Monumento vinta in carriera dopo la Liegi-Bastogne-Liegi (nel 2021) e Il Lombardia (per due volte, ossia nel 2021 e nel 2022). decisivo quest’oggi l’attacco sull’Oude Kwaremont. Sul penultimo muro di giornata (sui 19 totali), il classe 1998 ha ripreso il ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)si è confermato il più forte corridore al mondo in questo momento. Dopo l’affermazione alla Jaén Paraiso Interior e i sei successi di tappa tra la Vuelta a Andalucia (3) e la Parigi-Nizza (3), lo sloveno della UAE Team Emirates ha trionfato anche al2023 e ha dunque conquistato l’ottava vittoria in stagione in appena sedici giorni di gare (praticamente un successo ogni due prove). Inoltre, per il nativo di Komenda si tratta della terza diversa Classica Monumento vinta in carriera dopo la Liegi-Bastogne-Liegi (nel 2021) e Il Lombardia (per due volte, ossia nel 2021 e nel 2022).quest’oggi. Sul penultimo muro di giornata (sui 19 totali), il classe 1998 ha ripreso il ...

