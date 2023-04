VIDEO Giro delle Fiandre 2023: la maxi caduta. Coinvolto anche Van Aert (Di domenica 2 aprile 2023) maxi caduta al Giro delle Fiandre 2023. Poco prima del primo passaggio sul Kwaremont, Filip Maciejuk (Bahrain-Victorious) stava cercando di andare in testa al gruppo, ma una pozzanghera a bordo strada l’ha fatto sbandare fino a far nascere un effetto domino che ha Coinvolto tantissimi corridori. Tra gli uomini che sono finiti a terra anche il francese Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step), il belga Tim Wellens (UAE Team Emirates), che è stato poi costretto al ritiro, lo sloveno Peter Sagan (TotalEnergies) e soprattutto il belga Wout Van Aert (Jumbo-Visma), uno dei principali favoriti per la corsa odierna. A parte Wellens, gli altri corridori tra questi citati sono riusciti a ripartire senza grossi problemi. In seguito all’azione ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)al. Poco prima del primo passaggio sul Kwaremont, Filip Maciejuk (Bahrain-Victorious) stava cercando di andare in testa al gruppo, ma una pozzanghera a bordo strada l’ha fatto sbandare fino a far nascere un effetto domino che hatantissimi corridori. Tra gli uomini che sono finiti a terrail francese Julian Alaphilippe (Soudal – Quick Step), il belga Tim Wellens (UAE Team Emirates), che è stato poi costretto al ritiro, lo sloveno Peter Sagan (TotalEnergies) e soprattutto il belga Wout Van(Jumbo-Visma), uno dei principali favoriti per la corsa odierna. A parte Wellens, gli altri corridori tra questi citati sono riusciti a ripartire senza grossi problemi. In seguito all’azione ...

