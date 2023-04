VIDEO Francesco Bagnaia cade sul bagnato in Argentina: cos’è successo al Campione del Mondo? Era 2° (Di domenica 2 aprile 2023) Francesco Bagnaia è caduto quando mancavano otto giri al termine del GP di Argentina, seconda tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Il Campione del Mondo occupava la seconda posizione dopo aver duellato con Alex Marquez e sembrava essere in controllo della situazione, distaccato di cinque secondi dall’imprendibile Marco Bezzecchi ormai lanciato verso il successo. All’improvviso, però, in una curva verso destra, il centauro della Ducati ha perso l’anteriore sulla pista bagnata ed è scivolato a terra a bassa velocità. Francesco Bagnaia ha avuto la lucidità di non mollare la frizione, in modo che la moto non si spegnesse, ma l’approdo nella ghiaia è stato inevitabile. Il ribattezzato Pecco è riuscito a fare ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023)è caduto quando mancavano otto giri al termine del GP di, seconda tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Ildeloccupava la seconda posizione dopo aver duellato con Alex Marquez e sembrava essere in controllo della situazione, distaccato di cinque secondi dall’imprendibile Marco Bezzecchi ormai lanciato verso il. All’improvviso, però, in una curva verso destra, il centauro della Ducati ha perso l’anteriore sulla pista bagnata ed è scivolato a terra a bassa velocità.ha avuto la lucidità di non mollare la frizione, in modo che la moto non si spegnesse, ma l’approdo nella ghiaia è stato inevitabile. Il ribattezzato Pecco è riuscito a fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Vedere Papa Francesco uscire dal Gemelli e abbracciare due genitori che hanno appena perduto la propria bambina di… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco, lasciando il Gemelli, ha abbracciato una coppia che ha perso la figlia. Il Santo Padre ha pregato c… - La7tv : #ottoemezzo Lilian Thuram: 'Io sono francese, quando c'è la Le Pen al secondo turno, io ho paura, mia moglie ha pau… - extraterra62 : RT @Tg3web: Decine di migliaia di persone in piazza San Pietro per la messa della Domenica delle palme, celebrata da Papa Francesco il gior… - Virtualdiva9 : RT @OperaRoma: “Il tabarro” di Giacomo Puccini e “Il castello del Principe Barbablù” di Béla Bartók formeranno un potente dittico in scena… -