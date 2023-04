VIDEO F1, la sincerità di Carlos Sainz: “Mi sento che ci hanno rubato” (Di domenica 2 aprile 2023) “Ora sento solo che ci hanno derubato da quello che ci siamo guadagnati” sono queste le prime parole di Carlos Sainz alla fine del concitatissimo Gran Premio d’Australia. Lo spagnolo è stato protagonista in negativo nella ripartenza a due giri dal termine, entrando in collisione con il connazionale Fernando Alonso. Il pilota della Ferrari ha toccato quello dell’Aston Martin, che è finito fuori pista, con Sainz a quel punto terzo. Successivamente a quel contatto c’è stato quello tra le due Alpine che ha portato la direzione gara a sventolare nuovamente la bandiera rossa. Sono stati minuti lunghissimi e nella quale la confusione ha regnato sovrana. Poco prima della nuova ripartenza sotto regime di Safety Car ecco che è arrivata la decisione di dare cinque secondi di penalità a ... Leggi su oasport (Di domenica 2 aprile 2023) “Orasolo che cideda quello che ci siamo guadagnati” sono queste le prime parole dialla fine del concitatissimo Gran Premio d’Australia. Lo spagnolo è stato protagonista in negativo nella ripartenza a due giri dal termine, entrando in collisione con il connazionale Fernando Alonso. Il pilota della Ferrari ha toccato quello dell’Aston Martin, che è finito fuori pista, cona quel punto terzo. Successivamente a quel contatto c’è stato quello tra le due Alpine che ha portato la direzione gara a sventolare nuovamente la bandiera rossa. Sono stati minuti lunghissimi e nella quale la confusione ha regnato sovrana. Poco prima della nuova ripartenza sotto regime di Safety Car ecco che è arrivata la decisione di dare cinque secondi di penalità a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BlrcIulia : RT @saraprimaveraa: Tavassi a Nikita: 'te ad Antonella non la potevi vedè'. Lui invece Oriana si che la poteva vedè. Tavassi stai dando i… - Tiziana68453946 : RT @saraprimaveraa: Tavassi a Nikita: 'te ad Antonella non la potevi vedè'. Lui invece Oriana si che la poteva vedè. Tavassi stai dando i… - miky_terr : RT @saraprimaveraa: Tavassi a Nikita: 'te ad Antonella non la potevi vedè'. Lui invece Oriana si che la poteva vedè. Tavassi stai dando i… - Anita812798321 : RT @saraprimaveraa: Tavassi a Nikita: 'te ad Antonella non la potevi vedè'. Lui invece Oriana si che la poteva vedè. Tavassi stai dando i… - WildLukita : Molte dei concorrenti usciti hanno avuto tempo per riguardare video e si sono resi conto della sincerità e coerenza… -

Compio 54 anni e non ho portato mai una maschera: per questo sono felice Come ho speso questo tempo Non mi posso lamentare in tutta sincerità, sono riuscito a scansare il ... ho fatto video monologhi dove mi sono aperto senza pudori e senza ipocrisie, ho fatto tanti ... Nikita, finalista del GF Vip 7, nella bufera: un video di Pechino Express smaschera le sue presunte bugie Il video solleva dubbi sulla storia di Nikita , facendo vacillare la credibilità del racconto di ... L'episodio apre nuovi interrogativi sulla sincerità della concorrente, mettendo in luce possibili ... #BARVxL - Dottore, mi sanguina l'altruismo... è grave ... mi sembra che Lei nutra ancora dei dubbi sulla sincerità dei miei sentimenti e non creda a queste ... Certo (lo confesso), se penso e riguardo (su youtube quei video circolano tuttora) i ministri che l'... Come ho speso questo tempo Non mi posso lamentare in tutta, sono riuscito a scansare il ... ho fattomonologhi dove mi sono aperto senza pudori e senza ipocrisie, ho fatto tanti ...Ilsolleva dubbi sulla storia di Nikita , facendo vacillare la credibilità del racconto di ... L'episodio apre nuovi interrogativi sulladella concorrente, mettendo in luce possibili ...... mi sembra che Lei nutra ancora dei dubbi sulladei miei sentimenti e non creda a queste ... Certo (lo confesso), se penso e riguardo (su youtube queicircolano tuttora) i ministri che l'... VIDEO F1, la sincerità di Carlos Sainz: "Mi sento che ci hanno rubato" OA Sport