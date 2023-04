VIDEO ? Fiorentina-Inter Women 1-0, Serie A Femminile: gol e highlights (Di domenica 2 aprile 2023) L’Inter Women ha perso nel pomeriggio per 1-0 contro la Fiorentina (vedi pagelle). Si tratta della seconda sconfitta di fila nella Poule Scudetto della Serie A Femminile, dopo quello con la Juventus. Gol e highlights del match ALTRA SCONFITTA ? L’Inter Women matura un’altra sconfitta nella Poule Scudetto di Serie a Femminile, questa volta contro la Fiorentina. Tante occasioni create per le nerazzurre di Guarino che colpiscono anche una traversa con Karchouni, ma alla fine vengono punite dalla rete di Mijatovic. Dopo la pausa per le nazionali, servirà un cambio marcia assolutamente. Di seguito, gol e highlights della partita. Fonte: Canale YouTube ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) L’ha perso nel pomeriggio per 1-0 contro la(vedi pagelle). Si tratta della seconda sconfitta di fila nella Poule Scudetto della, dopo quello con la Juventus. Gol edel match ALTRA SCONFITTA ? L’matura un’altra sconfitta nella Poule Scudetto di, questa volta contro la. Tante occasioni create per le nerazzurre di Guarino che colpiscono anche una traversa con Karchouni, ma alla fine vengono punite dalla rete di Mijatovic. Dopo la pausa per le nazionali, servirà un cambio marcia assolutamente. Di seguito, gol edella partita. Fonte: Canale YouTube ...

