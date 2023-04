Viabilità Roma Regione Lazio del 02-04-2023 ore 17:30 (Di domenica 2 aprile 2023) Viabilità DEL 2 APRLE ORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RICORDIAMO CHE QUEST’OGGI È IN VIGORE IL BLOCCO ALLA CIRCOLazioNE AI MEZZI PESANTI FINO ALLE 22 SU TUTTE LE AUTOSTRADE SULLA A12 Roma TARQUINIA PRESTARE ATTENZIONE AL KM 61 PER UN INCIDENTE TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA PORTO IN DIREZIONE DI TARQUINIA TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO, TROVIAMO PERÒ CODE PER AUTO IN FIAMME SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E POMEZIA SUD VERSO Roma NELLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULL’ARDEATINA TRA IL RACCORDO E FALCOGNANA, VERSO IL DIVINO AMORE; E SULLA LAURENTINA DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA DI VALLERANO VERSO ARDEA VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA MENTRE A NORD SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 aprile 2023)DEL 2 APRLE ORE 13.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARICORDIAMO CHE QUEST’OGGI È IN VIGORE IL BLOCCO ALLA CIRCONE AI MEZZI PESANTI FINO ALLE 22 SU TUTTE LE AUTOSTRADE SULLA A12TARQUINIA PRESTARE ATTENZIONE AL KM 61 PER UN INCIDENTE TRA CIVITAVECCHIA NORD E CIVITAVECCHIA PORTO IN DIREZIONE DI TARQUINIA TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO, TROVIAMO PERÒ CODE PER AUTO IN FIAMME SULLA PONTINA TRA CASALAZZARA E POMEZIA SUD VERSONELLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULL’ARDEATINA TRA IL RACCORDO E FALCOGNANA, VERSO IL DIVINO AMORE; E SULLA LAURENTINA DAL RACCORDO ALLA ROTATORIA DI VALLERANO VERSO ARDEA VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO TRA VITINIA E ACILIA MENTRE A NORD SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA TOMBA DI ...

