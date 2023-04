Vi spiego perché il Garante ha bloccato OpenAi. Parla Gambino (Di domenica 2 aprile 2023) OpenAi dovrà “interloquire con il Garante, predisporre l’informativa sul trattamento e adeguare l’infrastruttura alle richieste del Garante, in particolare per quanto riguarda la verifica dell’età di chi si iscrive”, spiega a Formiche.net Alberto Gambino, prorettore dell’Università europea di Roma, a proposito dello stop del Garante della privacy alla società che gestisce il software ChatGpt. Quali sono i dati a rischio e quali sono le garanzie che OpenAi abbia preso adeguate misure? È attualmente impossibile indicare con certezza quali dati ChatGpt impieghi per “apprendere” e alimentare il proprio algoritmo proprio perché, come rilevato dal Garante, manca l’informativa sul trattamento dei dati, documento che dovrebbe dare una risposta alla domanda. ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023)dovrà “interloquire con il, predisporre l’informativa sul trattamento e adeguare l’infrastruttura alle richieste del, in particolare per quanto riguarda la verifica dell’età di chi si iscrive”, spiega a Formiche.net Alberto, prorettore dell’Università europea di Roma, a proposito dello stop deldella privacy alla società che gestisce il software ChatGpt. Quali sono i dati a rischio e quali sono le garanzie cheabbia preso adeguate misure? È attualmente impossibile indicare con certezza quali dati ChatGpt impieghi per “apprendere” e alimentare il proprio algoritmo proprio, come rilevato dal, manca l’informativa sul trattamento dei dati, documento che dovrebbe dare una risposta alla domanda. ...

