“Vi racconto tutti i rischi delle proteste in Israele” (Di domenica 2 aprile 2023) La protesta contro la riforma della giustizia, voluta dal governo Netanyahu, ha coinvolto anche le forze armate israeliane. Il momento culminante dello sciopero e dei blocchi è giunto in seguito al licenziamento del ministro della Difesa, il generale Yoav Gallant. L’esercito israeliano, dunque, è sceso in campo in politica? Ed è contro il governo Netanyahu? InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 2 aprile 2023) La protesta contro la riforma della giustizia, voluta dal governo Netanyahu, ha coinvolto anche le forze armate israeliane. Il momento culminante dello sciopero e dei blocchi è giunto in seguito al licenziamento del ministro della Difesa, il generale Yoav Gallant. L’esercito israeliano, dunque, è sceso in campo in politica? Ed è contro il governo Netanyahu? InsideOver.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Succede e basta; l’amore secondo Ferzan Özpetek: “Amore. Che cos’ho imparato sull’amore? Quello che ho imparato su… - Poesiaitalia : Succede e basta; l’amore secondo Ferzan Özpetek: Che cos’ho imparato sull’amore? Quello che ho imparato sull’amore… - fanpage : 'Ho preso mio fratello e ci siamo buttati a mare. Eravamo tutti nel panico. Sono rimasto tre ore in acqua, sin dall… - ValeSantaSubito : RT @vestitaacipolla: Racconti da Kiev Tutti i giorni alle 18 su Spotify, iscrivetevi non costa nulla. Oggi sarà la stupenda @ValeSantaSubi… - lelenucc : RT @innomedeltrash: solo per chiarire: il nostro non è il film surgelato, quello lo pubblicherà @dulcelectora7. Noi abbiamo solo unito tut… -