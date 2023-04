(Di domenica 2 aprile 2023) Sembrava che nel 2023 Giannidovesse saltare la Parigi -. Invece no: l', salvo cambi di programma, ha intenzione di schierarlo domenica al via dell'Inferno del Nord. Il 29enne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Verso la #Roubaix: #Moscon dovrebbe esserci, l’Astana vuole portarlo - OA_Sport : Tadej Pogacar verso il Grande Slam di Classiche Monumento: Milano-Sanremo e Roubaix alla portata? - - SEIGNEURLouis : RT @Bicisport1976: Sonny #Colbrelli ha un dubbio su Wout Van Aert ?? E racconta cosa gli disse van der Poel ??prima della volata a #Roubaix… - Bicisport1976 : Sonny #Colbrelli ha un dubbio su Wout Van Aert ?? E racconta cosa gli disse van der Poel ??prima della volata a… - Piergiulio58 : Ineos Grenadiers, Filippo Ganna a tutta verso Roubaix: 'Ho un solo obiettivo in testa' - SpazioCiclismo -

... ora si schiama Itzulia): da capire se lo concluderà o dopo, ma appunto l'intenzione dell'Astana è quella di schierarlo domenica al via della, che nel giorno di Pasqua vivrà la sua 120/a ...... scioccamente, nel ciclismola fine degli anni Ottanta. Quello per il quale serviva ... Fiandre,, Liegi e Lombardia è riuscito a vincerle. Philippe Gilbert ha avuto il merito di aprire una ......se quest'anno la Parigi -si correrà nel giorno di Pasqua. È una delle ricorrenze sportive più conosciute al mondo, qualcosa di più di una corsa ciclistica, proprio perch va oltre,un ...

Verso la Roubaix: Moscon dovrebbe esserci, l’Astana vuole portarlo La Gazzetta dello Sport

Il 29enne trentino torna in gara nei Paesi Baschi. Sul pavé è stato 5° nel 2017 e 4° nel 2021. A Pasqua l’Inferno del Nord ...Non c’è freno per Tadej Pogacar. Il campione sloveno della UAE Team Emirates ha dato per l’ennesima volta sfoggio delle proprie qualità portandosi a casa il Giro delle Fiandre 2023. Una prestazione ma ...