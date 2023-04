Verona, Magnani: «Peccato, la Juve ha segnato sull’unica occasione creata» (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Giangiacomo Magnani dopo la sconfitta di ieri del Verona: «se fossimo riusciti a capitalizzare le occasioni create avremmo portato a casa almeno un punto» Giangiacomo Magnani, difensore del Verona, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta degli scaligeri contro la Juve. Di seguito le sue parole. «Penso che da parte nostra c’è sia stato un grande atteggiamento, grande voglia di non subire. Eravamo consapevoli delle qualità della Juventus, purtroppo sono riusciti a concretizzare una delle poche occasione che abbiamo concesso. Sicuramente se fossimo riusciti a capitalizzare le occasioni create davanti, credo che avremmo portato a casa almeno un punto. C’è rammarico perché il gol subito ci lascia l’amaro in bocca vista la prestazione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Le parole di Giangiacomodopo la sconfitta di ieri del: «se fossimo riusciti a capitalizzare le occasioni create avremmo portato a casa almeno un punto» Giangiacomo, difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta degli scaligeri contro la. Di seguito le sue parole. «Penso che da parte nostra c’è sia stato un grande atteggiamento, grande voglia di non subire. Eravamo consapevoli delle qualità dellantus, purtroppo sono riusciti a concretizzare una delle pocheche abbiamo concesso. Sicuramente se fossimo riusciti a capitalizzare le occasioni create davanti, credo che avremmo portato a casa almeno un punto. C’è rammarico perché il gol subito ci lascia l’amaro in bocca vista la prestazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoHellasVer1 : Juventus-Verona 1-0, Magnani: 'Rammarico per la sconfitta, ripartiamo dalla prestazione' - TuttoHellasVer1 : Juventus-Verona 1-0, le pagelle dei gialloblù: Magnani gladiatore, Terracciano ci prova, Gaich la generosità non ba… - Cucciolina96251 : RT @_Morik92_: Formazioni ufficiali di #JuveVerona Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Loca… - TuttoHellasVer1 : Juventus-Verona 1-0, le pagelle dei gialloblù: Magnani gladiatore, Terracciano ci prova, Gaich la generosità non ba… - Sportsinfo_25 : Juventus Vs Hellas Verona | Serie A Round 28 Hellas Verona Lineup: 3-4-1-2 Montipo, Dawidowicz, Magnani, Ceccherini… -