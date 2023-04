Verissimo | Lorella Cuccarini dopo le esibizioni ad Amici 22 scherza con Emanuel Lo | “A petto nudo gliel’ammolli ancora!”

Leggi su isaechia

(Di domenica 2 aprile 2023)Lo esono stati ospiti di Silvia Toffanin a, il talk pomeridiano del weekend in onda su Canale 5. I due coach didi Maria De Filippi quest’anno guidano il team CuccaLo, composto ormai da tre allievi: Cricca, Angelina Mango e Maddalena Svevi. Le tre puntate del Serale di22, infatti, hanno decretato l’eliminazione di Megan Ria, NDG e Samuele Segreto, che arricchivano la formazione iniziale della squadra. Per, professore diper la prima volta, quella del talent è una “famiglia meravigliosa, partendo da Maria De Filippi“. Il coreografo non ha trovato neanche le parole per descrivere la conduttrice, mentre sul rapporto con la sua collega ha detto: Conabbiamo lavorato ...