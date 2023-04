Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, domenica 2 aprile 2023 (Di domenica 2 aprile 2023) Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 2 aprile 2023 su Canale 5 oggi, domenica 2 aprile 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 2 aprile ... Leggi su tpi (Di domenica 2 aprile 2023)del 2su Canale 5, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... martina20047130 : @Mara79969060 Sonia nn la segue; nn la reposta; ha fatto 800 passi indietro; Parpiglia ne parla male; gli autori an… - infoitcultura : Verissimo, le anticipazioni del weekend: ecco gli ospiti delle puntate di sabato 1 e domenica 2 aprile - robertapergole2 : RT @vanessa90stkl: 'Sono la coppia più bella del mondo e ci dispiace per gli altri ' Non li batte nessuno ?????? #uominiedonne #nicotelli #V… - infoitcultura : Gli ospiti di Domenica In, Verissimo e Che Tempo Che Fa - infoitcultura : Verissimo, gli ospiti dell'1 e 2 aprile: da Massimo Ambrosini a Claudio Amendola -