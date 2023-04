Vento forte per 16 ore a Firenze e Valdarno, lunedì 3 aprile. Rimuovere oggetti dai balconi (Di domenica 2 aprile 2023) Allerta meteo gialla, per 16 ore, a causa del Vento forte a Firenze nella Toscana centrale. lunedì 3 aprile 2023, codice giallo rischio Vento forte nell'area Valdarno Centrale, Valdarno Inferiore e Ombrone-Bisenzio Leggi su firenzepost (Di domenica 2 aprile 2023) Allerta meteo gialla, per 16 ore, a causa delnella Toscana centrale.2023, codice giallo rischionell'areaCentrale,Inferiore e Ombrone-Bisenzio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PugliaStream : Puglia, arrivano pioggia e vento forte fino a burrasca: addio alla primavera (almeno per ora) - TG24info : Regione – Allerta meteo per #vento forte | - infoitinterno : Allerta meteo per vento forte da domenica sera a tutto lunedì - infoitinterno : Vento forte, lunedì con allerta meteo - infoitinterno : Maltempo nelle Marche: lunedì 3 aprile previsti vento forte e mareggiate -