Venezia | nave container in avaria incagliata a Malamocco-Marghera

Una nave container liberiana lunga 138 metri chiamata Nordic Kylie, si è incagliata questa notte nel canale Malamocco Marghera a causa di un guasto al timone. L'imbarcazione al momento si trova bloccata all'altezza del curvino di San Leonardo, all'interno della laguna Veneziana.

