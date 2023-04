Venezia, FdI scrive al liceo Marco Polo per fermare le iscrizioni con “carriera alias”. La preside: «Non rispettano l’autonomia» (Di domenica 2 aprile 2023) La preside del liceo Marco Polo di Venezia, Maria Rosa Cesari, ha ricevuto una lettera dai vertici locali di Fratelli d’Italia con una richiesta impressa su carta intestata: quella di interrompere le iscrizioni con “carriera alias”, vale a dire i percorsi scolastici che consentono agli studenti transgender di sostituire il nome anagrafico ricevuto alla nascita. Anita Menegatto e Andrea Barbini (delegati comunali rispettivamente a «Istruzione» e «Famiglia e valori non negoziabili») hanno sostenuto che la pratica sarebbe contraria all’art. 479 del codice penale, che punisce la falsità ideologica. E hanno dunque intimato la dirigente scolastica a fermarla, aggiungendo che in caso contrario esporrebbe gli stessi insegnanti ad essere perseguibili di reato. ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Ladeldi, Maria Rosa Cesari, ha ricevuto una lettera dai vertici locali di Fratelli d’Italia con una richiesta impressa su carta intestata: quella di interrompere lecon “”, vale a dire i percorsi scolastici che consentono agli studenti transgender di sostituire il nome anagrafico ricevuto alla nascita. Anita Menegatto e Andrea Barbini (delegati comunali rispettivamente a «Istruzione» e «Famiglia e valori non negoziabili») hanno sostenuto che la pratica sarebbe contraria all’art. 479 del codice penale, che punisce la falsità ideologica. E hanno dunque intimato la dirigente scolastica a fermarla, aggiungendo che in caso contrario esporrebbe gli stessi insegnanti ad essere perseguibili di reato. ...

