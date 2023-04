Venezia – Como 3-2

Leggi su seriea24

(Di domenica 2 aprile 2023) Longo sceglie la coppia Cerri – Cutrone per l’attacco mentre a centrocampo torna Alessandro Bellemo insieme al confermato Faragò.La prima azione pericolosa è delche dalla destraAll’8’ minuto però è ila passare in vantaggio, Binks lancia Ioannou, Svoboda recupera palla ma scivola, il numero 44 allora mette in mezzo sul secondo palo dove recupera Vignali che mette in mezzo per Cerri, il numero 27 serve Da Cunha che prima si vede bloccare la conclusione da Joronen ma poi sul tap-in non sbaglia e va ad esultare sotto il settore dei tifosi lariani.Ilprova a rispondere al 20’ con Jonsen che di testa colpisce la traversa, la palla rientra in campo ma i padroni di casa non concretizzano la seconda occasione.È ilperò che cerca il raddoppio dopo solo un minuto con Cerri che di testa su cross di ...