Vanessa Hudgens e il brand per la cura della pelle con un solo prodotto (Di domenica 2 aprile 2023) Vanessa Hudgens rilancia il suo brand di bellezza. Know Beauty rinasce e punta alla realizzazione di un unico prodotto per la cura della pelle. Vanessa Hudgens non ha paura di lanciarsi in un nuovi progetti. L’ha dimostrato nel mondo dello spettacolo, dopo il grande successo ottenuto in High School Musical, e continua a farlo anche lato imprenditoria. Negli ultimi anni, ha dato il proprio supporto a diversi brand, da Caliwater (dove risulta co-founder) a Thomas Ashbourne (qui è una dei diversi partner fondatori del brand di qualità). Ma la vera novità riguarda Know Beauty, il suo brand di bellezza fondato a quattro mani con Madison Beer, nota cantante ed ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 aprile 2023)rilancia il suodi bellezza. Know Beauty rinasce e punta alla realizzazione di un unicoper lanon ha paura di lanciarsi in un nuovi progetti. L’ha dimostrato nel mondo dello spettacolo, dopo il grande successo ottenuto in High School Musical, e continua a farlo anche lato imprenditoria. Negli ultimi anni, ha dato il proprio supporto a diversi, da Caliwater (dove risulta co-founder) a Thomas Ashbourne (qui è una dei diversi partner fondatori deldi qualità). Ma la vera novità riguarda Know Beauty, il suodi bellezza fondato a quattro mani con Madison Beer, nota cantante ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CineGiornale1 : Vanessa Hudgens mostra il suo nuovo bikini in vacanza nelle Filippine (FOTO) - mobbastadavero : Scopro solo ora che Ashley Tisdale sta ci. Austin Butler ex di Vanessa Hudgens. FUNNY - flexbombhiraya : sorry vanessa hudgens we’re not all in this together skjsjsjsjsj - falkenking2 : RT @celebrityqueene: Ashley Benson, Vanessa Hudgens & Selena Gomez - abatometro : Vanessa Hudgens buongiorno -