Vandali imbecilli In carcere | la furia di Salvini | un massacro per Elly Schlein

(Di domenica 2 aprile 2023) Si fanno chiamare Ultima generazione. Ma sono dei teppisti. O meglio, eco-teppisti. Si tratta del movimento di giovanissimi che per "difesa" dell'ambiente imbratta e sfregia il patrimonio artistico e culturale italiano. Ieri, sabato 1 aprile, l'ultimo atto: la vasca della Barcaccia - la fontana e capolavoro del Bernini a piazza di Spagna a Roma - è stata lordata con inchiostro nero. Il tutto davanti a centinaia di turisti sconvolti. Si tratta dell'ultimo atto di una lunga e vergognosa serie. Tra i primi a condannare, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: "Ora basta, siamo di fronte a una sistematica azione dismo del nostro patrimonio artistico e culturale che non c'entra nulla con la tutela dell'ambiente: stiamo studiando una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi", ha tuonato. ...

Non c'è pace e, soprattutto, non c'è rispetto per le sfingi delle fontane del Seguro. Decapitate nel 2003, restaurate dopo dodici anni, quando vennero finalmente ...Alla prossima azione o, perché no, anche prima, subito, Meloni ascolti, convochi quelli di Ultima generazione e annunci non un inasprimento delle pene per chi ...