Valanghe tra Alto Adige e Valle d’Aosta | almeno quattro morti e un ferito grave

È allarme Valanghe tra Alto Adige e Valle d'Aosta: nelle ultime ore, a causa dei distaccamenti rilevati e dell'inosservanza dei bollettini, almeno quattro scialpinisti hanno perso la vita mentre un escursionista è rimasto gravemente ferito. Sono almeno quattro le persone che hanno perso la vita dopo essere state travolte dalle Valanghe che si sono verificate tra Alto Adige e Valle d'Aosta. Un'altra, invece, è rimasta gravemente ferita. Nella mattinata di domenica 2 aprile, una valanga si è abbattuta su un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi del passo Resia.

