Valanghe, quattro morti e un ferito grave tra Alto Adige e Valle d’Aosta. L’assessore Caveri: “Sconcertante che si ignorino i bollettini” (Di domenica 2 aprile 2023) quattro persone persone morte e una ferita gravemente tra Alto Adige e Valle d’Aosta. Una valanga questa mattina ha travolto un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, vicino al passo Resia (Bolzano). Il distacco della massa di neve si è verificato a circa 2.700 metri di quota sulla Cima Tiergartenspitz e ha investito il gruppo di escursionisti, tutti Altoatesini. Due scialpinisti sono rimasti sepolti dalla neve e sono stati recuperati dal soccorso alpino solo morti. Il ferito è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni, si tratta di persone della zona. Sul posto è anche intervenuto il Sagf (Scuola alpina della Guardia di Finanza) di Silandro. In mattinata sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023)persone persone morte e una feritamente tra. Una valanga questa mattina ha travolto un gruppo di sette scialpinisti inlunga, vicino al passo Resia (Bolzano). Il distacco della massa di neve si è verificato a circa 2.700 metri di quota sulla Cima Tiergartenspitz e ha investito il gruppo di escursionisti, tuttiatesini. Due scialpinisti sono rimasti sepolti dalla neve e sono stati recuperati dal soccorso alpino solo. Ilè stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano. Secondo le prime informazioni, si tratta di persone della zona. Sul posto è anche intervenuto il Sagf (Scuola alpina della Guardia di Finanza) di Silandro. In mattinata sono stati ...

