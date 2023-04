Valanga travolge scialpinisti in Alto Adige: due morti e un ferito grave (Di domenica 2 aprile 2023) E' di due morti e un ferito grave il bilancio di una Valanga che questa mattina ha travolto un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in Alto Adige . L'incidente si è ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 2 aprile 2023) E' di duee unil bilancio di unache questa mattina ha travolto un gruppo di settein Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in. L'incidente si è ...

