Valanga travolge scialpinisti in Alto Adige: due morti e un ferito grave (Di domenica 2 aprile 2023) E’ di due morti e un ferito grave il bilancio di una Valanga che questa mattina ha travolto un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in Alto Adige . L’incidente si... Leggi su feedpress.me (Di domenica 2 aprile 2023) E’ di duee unil bilancio di unache questa mattina ha travolto un gruppo di settein Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in. L’incidente si...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @ultimoranet: Alto Adige, valanga travolge un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi di passo Resia: due morti e un feri… - repubblica : Ancora una tragedia della montagna: valanga travolge 7 scialpinisti in Alto Adige, 2 morti e un ferito grave - ultimoranet : Alto Adige, valanga travolge un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi di passo Resia: due morti e… - Gazzettino : Valanga travolge un gruppo di sette scialpinisti vicino a Passo Resia: due vittime - ildolomiti : #Tragedia in #montagna: valanga travolge 7 scialpinisti, 2 sono morti. I feriti trasportati in ospedale a Bolzano… -