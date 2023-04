Valanga in Valle d’Aosta, chi sono le vittime: Gabriele Del Carlo, ex consigliere M5s e il ricercatore Velio Covellio (Di domenica 2 aprile 2023) sono state identificate le due vittime della Valanga di Valtournenche, sopra Cervinia. Gabriele Del Carlo aveva 39 anni: oltre ad essere stato un attivista nel movimento Bike Pride, di cui era vicepresidente, era stato consigliere municipale del Movimento 5 Stelle. Precisamente, durante l’amministrazione Appendino, era presente nello staff all’assessora alla Mobilità Maria Lapietra: inoltre, era anche tra i consiglieri della circoscrizione 8. L’altra vittima è Velio Covellio, 38 anni, ex ingegnere ambientale e ricercatore all’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr. Si era occupato anche del problema del ritiro dei ghiacciai. A partire dagli anni degli studi al Politecnico di Torino, aveva viaggiato molto, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023)state identificate le duedelladi Valtournenche, sopra Cervinia.Delaveva 39 anni: oltre ad essere stato un attivista nel movimento Bike Pride, di cui era vicepresidente, era statomunicipale del Movimento 5 Stelle. Precisamente, durante l’amministrazione Appendino, era presente nello staff all’assessora alla Mobilità Maria Lapietra: inoltre, era anche tra i consiglieri della circoscrizione 8. L’altra vittima è, 38 anni, ex ingegnere ambientale eall’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr. Si era occupato anche del problema del ritiro dei ghiacciai. A partire dagli anni degli studi al Politecnico di Torino, aveva viaggiato molto, per ...

