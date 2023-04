Usa | stop alla legge contro le drag ma crociata contro gay e trans

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 2 aprile 2023) In Tennesseeche vieta le esibizioni dellequeen, in Florida continua lagay econ una nuova laper vietare agli studenti di scegliere il pronome da usare. In America la comunità queer si trova in una situazione in cui ogni giorno i diritti civili vengono messi in dubbio o addirittura cancellati. Il governatore repubblicano Bill Lee del Tennessee il mese scorso ha firmato unache criminalizza le esibizioni diqueen in luoghi pubblici o dove ci sono bambini. Ma il giorno prima dell’entrate in vigore dellaversa misura, il giudice distrettuale, Thomas Parker, ha ordinato per due settimane la sospensione ...