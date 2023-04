Usa: sale a 25 il numero delle vittime dei tornado (Di domenica 2 aprile 2023) E' salito a 25 il numero delle vittime dei tornado che hanno devastato il Midwest e il Sud degli Stati Uniti, le autorità temono che il bilancio possa aumentare. Lo riporta Sky news Usa. Nove dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) E' salito a 25 ildeiche hanno devastato il Midwest e il Sud degli Stati Uniti, le autorità temono che il bilancio possa aumentare. Lo riporta Sky news Usa. Nove dei ...

Usa: sale a 25 il numero delle vittime dei tornado E' salito a 25 il numero delle vittime dei tornado che hanno devastato il Midwest e il Sud degli Stati Uniti, le autorità temono che il bilancio possa aumentare. Lo riporta Sky news Usa. Nove dei morti sono stati recuperati nella contea di McNairy, nel sud - ovest del Tennessee, secondo lo sceriffo della contea. Altri cinque nelle contee di Cross e Pulaski in Arkansas, quattro ... Usa, 50 tornado in otto Stati: il bilancio dei morti sale a 26 Leggi anche Usa, decine di tornado: almeno 17 morti Tornado in Mississippi e Alabama, almeno 26 morti Tornado devasta scuola in Mississippi - Video Da ultimo si sono registrate altre vittime in ... E' salito a 25 il numero delle vittime dei tornado che hanno devastato il Midwest e il Sud degli Stati Uniti, le autorità temono che il bilancio possa aumentare. Lo riporta Sky news. Nove dei morti sono stati recuperati nella contea di McNairy, nel sud - ovest del Tennessee, secondo lo sceriffo della contea. Altri cinque nelle contee di Cross e Pulaski in Arkansas, quattro ...Leggi anche, decine di tornado: almeno 17 morti Tornado in Mississippi e Alabama, almeno 26 morti Tornado devasta scuola in Mississippi - Video Da ultimo si sono registrate altre vittime in ...