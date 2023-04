Usa, almeno 21 morti per i tornado in sette Stati: case ridotte in cumuli di macerie, detriti ovunque e tetti spazzati via – I video (Di domenica 2 aprile 2023) È salito ad almeno 21 morti accertate il bilancio delle vittime dopo il passaggio dei circa 50 tornado che hanno colpito sette Stati americani, del midwest e del sud, a solo una settimana da una delle tempeste più mortali che si sia mai abbattuta in Mississippi. Una cifra, però, destinata a salire. In Indiana, Arkansas e Illinois centinaia di migliaia di case – riporta la Cnn – sono rimaste senza luce. Il bilancio più pesante: nello stato dell’Arkansas, dove le tempeste hanno ucciso cinque persone e la governatrice, Sarah Huckabee Sanders, ha dichiarato lo stato d’emergenza. A Wynn, capoluogo della contea di Cross, centinaia di case in legno, in cui abitavano circa 8.000 persone, sono state completamente distrutte dalla furia del vento. «La città è stata praticamente ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) È salito ad21accertate il bilancio delle vittime dopo il passaggio dei circa 50che hanno colpitoamericani, del midwest e del sud, a solo una settimana da una delle tempeste più mortali che si sia mai abbattuta in Mississippi. Una cifra, però, destinata a salire. In Indiana, Arkansas e Illinois centinaia di migliaia di– riporta la Cnn – sono rimaste senza luce. Il bilancio più pesante: nello stato dell’Arkansas, dove le tempeste hanno ucciso cinque persone e la governatrice, Sarah Huckabee Sanders, ha dichiarato lo stato d’emergenza. A Wynn, capoluogo della contea di Cross, centinaia diin legno, in cui abitavano circa 8.000 persone, sono state completamente distrutte dalla furia del vento. «La città è stata praticamente ...

