Usa, 50 tornado in otto Stati: il bilancio dei morti sale a 26 (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Sono almeno 26 le vittime dei tornado e delle forti tempeste che hanno colpito diversi Stati americani tra venerdì e sabato. Lo rende noto Cbsnews. Al momento i tornado identificati sono Stati 50 in otto Stati del Paese. Da ultimo si sono registrate altre vittime in Tennessee – dove nella contea di McNairy il bilancio è salito a nove morti – e Delaware, dove è morta una persona all’interno di un’abitazione distrutta dal maltempo. Il crollo di un edificio residenziale ha causato la morte di tre persone nella contea di Crawford, Illinois, mentre una donna di 90 anni è morta a Huntsville, Alabama, nella sua casa distrutta da un tornado. Decine i feriti, mentre centinaia di migliaia di persone, riferisce la Cnn, sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – Sono almeno 26 le vittime deie delle forti tempeste che hanno colpito diversiamericani tra venerdì e sabato. Lo rende noto Cbsnews. Al momento iidentificati sono50 indel Paese. Da ultimo si sono registrate altre vittime in Tennessee – dove nella contea di McNairy ilè salito a nove– e Delaware, dove è morta una persona all’interno di un’abitazione distrutta dal maltempo. Il crollo di un edificio residenziale ha causato la morte di tre persone nella contea di Crawford, Illinois, mentre una donna di 90 anni è morta a Huntsville, Alabama, nella sua casa distrutta da un. Decine i feriti, mentre centinaia di migliaia di persone, riferisce la Cnn, sono ...

