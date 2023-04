Usa 2024 | ex governatore Arkansas si candida alla Casa Bianca

(Di domenica 2 aprile 2023) (Adnkronos) – L’exdell’Asa Hutchinson ha annunciato la sua corsanomination Repubblicana per le elezioni presidenziali del. “Sono convinto che le persone vogliano leader che fanno appello al meglio dell’America, e non semplicemente ai nostri peggiori istinti”, ha dichiarato il 72enne in un’intervista a AbcNews. Quanto all’annuncio formale, arriverà più avanti questo mese dsua città natale di Bentonville,, ha reso noto. L'articolo proviene da Italia Sera.

