Usa 2024: ex governatore Arkansas corre a primarie repubblicani (Di domenica 2 aprile 2023) L'ex governatore dell'Arkansas, Asa Hutchinson, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie del partito repubblicano per le elezioni del 2024, in un'intervista con la Abc. Si tratta ...

