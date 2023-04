Uomo trovato morto vicino al portone di casa: scattano le indagini in Irpinia (Di domenica 2 aprile 2023) indagini sono in corso per far luce sulla morte di un 49enne trovato senza vita a pochi metri dalla porta della sua abitazione a Domicella, in provincia di Avellino.A lanciare l'allarme,... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 aprile 2023)sono in corso per far luce sulla morte di un 49ennesenza vita a pochi metri dalla porta della sua abitazione a Domicella, in provincia di Avellino.A lanciare l'allarme,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giusepperevival : stranamente a fisciano ho trovato dei ragazzi eterosessuali che non scappano da me pensando che io sia affamato di… - ottopagine : Uomo trovato morto a Domicella, indagini in corso #Domicella - nicomanetta1 : L'uomo trovato in taxi con 11 chili di droga nello zaino - - mattinodinapoli : Uomo trovato morto vicino al portone di casa: scattano le indagini - ElisaGjoka : @user289372 quando succederà avrai trovato un uomo quindi aspetta e spera -