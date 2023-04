Uomo morto a Domicella, indagini in corso (Di domenica 2 aprile 2023) indagini sono in corso per far luce sulla morte di un 49enne trovato senza vita a pochi metri dalla porta della sua abitazione a Domicella, in provincia di Avellino. A lanciare l’allarme, nella tarda serata di ieri, un amico della vittima ha scoperto il corpo sulle scale che portano all’ingresso dell’abitazione. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri e il pm della Procura di Avellino, Massimo Del Mauro, che ha disposto accertamenti medico-legali per risalire alle cause del decesso. L’abitazione, in cui l’Uomo viveva da solo, è stata posta sotto sequestro giudiziario. Le indagini per ora non escludono alcuna pista, anche se non sarebbero emersi elementi su un contesto di violenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 aprile 2023)sono inper far luce sulla morte di un 49enne trovato senza vita a pochi metri dalla porta della sua abitazione a, in provincia di Avellino. A lanciare l’allarme, nella tarda serata di ieri, un amico della vittima ha scoperto il corpo sulle scale che portano all’ingresso dell’abitazione. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto i carabinieri e il pm della Procura di Avellino, Massimo Del Mauro, che ha disposto accertamenti medico-legali per risalire alle cause del decesso. L’abitazione, in cui l’viveva da solo, è stata posta sotto sequestro giudiziario. Leper ora non escludono alcuna pista, anche se non sarebbero emersi elementi su un contesto di violenza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

