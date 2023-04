Uomini e Donne, registrazione 2 aprile: eliminazioni per Nicole? (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi, 2 aprile, ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne. Sotto i riflettori, i protagonisti del Trono Classico e Over e le loro vicende amorose. La tronista Nicole eliminerà Andrea? Durante le riprese di ieri sono stato rese note le difficoltà tra i due, in seguito al bacio con l'avversario Carlo. Il pubblico, però, è in attesa di scoprire anche le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, in particolare sarà interessante sapere se Gemma Galgani sta proseguendo la tormentata conoscenza con il cavaliere Silvio. Uomini e Donne, registrazione 2 aprile: cosa succederà dopo la scelta? A poche ore dalla scelta di Lavinia Mauro, gli studi di Uomini e Donne ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 aprile 2023) Oggi, 2, ci sarà una nuovadi. Sotto i riflettori, i protagonisti del Trono Classico e Over e le loro vicende amorose. La tronistaeliminerà Andrea? Durante le riprese di ieri sono stato rese note le difficoltà tra i due, in seguito al bacio con l'avversario Carlo. Il pubblico, però, è in attesa di scoprire anche le anticipazioni del Trono Over di, in particolare sarà interessante sapere se Gemma Galgani sta proseguendo la tormentata conoscenza con il cavaliere Silvio.: cosa succederà dopo la scelta? A poche ore dalla scelta di Lavinia Mauro, gli studi di...

