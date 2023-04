Uomini e Donne: c’è un addio e Gemma resta da sola, di nuovo! (Di domenica 2 aprile 2023) Negli studi di Uomini e Donne scoppia nuovamente il caos: un partecipante abbandona lo studio e Gemma rimane nuovamente sola. La puntata in onda venerdì 31 marzo è stata a dir poco caotica: tra accuse e discussioni in centro studio nessun intervento è rimasto immune dall’opinione di Gianni Sperti e di Tina Cipollari. In particolare, Gemma Galgani ha chiuso definitivamente la frequentazione con il cavaliere di Novara, accompagnata dalle illazioni degli storici opinionisti di Uomini e Donne. Entrambi infatti hanno sostenuto che la dama torinese non fosse realmente interessata a Silvio, tanto da ridicolizzarlo per poter ottenere consenso dal pubblico in studio. Uomini e Donne, Gemma rimane di nuovo da ... Leggi su formatonews (Di domenica 2 aprile 2023) Negli studi discoppia nuovamente il caos: un partecipante abbandona lo studio erimane nuovamente. La puntata in onda venerdì 31 marzo è stata a dir poco caotica: tra accuse e discussioni in centro studio nessun intervento è rimasto immune dall’opinione di Gianni Sperti e di Tina Cipollari. In particolare,Galgani ha chiuso definitivamente la frequentazione con il cavaliere di Novara, accompagnata dalle illazioni degli storici opinionisti di. Entrambi infatti hanno sostenuto che la dama torinese non fosse realmente interessata a Silvio, tanto da ridicolizzarlo per poter ottenere consenso dal pubblico in studio.rimane di nuovo da ...

