Uomini e donne anticipazioni: grandi ritorni in studio, pubblico in delirio (Di domenica 2 aprile 2023) Il primo aprile si è registrata una nuova puntata i Uomini e donne. Come ci fanno sapere le anticipazioni nel corso di questa registrazioni Lavinia ha scelto il suo Alessio. Per assistere alla scelta della Mauro ha fatto il ritorno in studio una neo coppia tanto amata del Trono Classico. Federico Nicotera e Carola Carpanelli. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di domenica 2 aprile 2023) Il primo aprile si è registrata una nuova puntata i. Come ci fanno sapere lenel corso di questa registrazioni Lavinia ha scelto il suo Alessio. Per assistere alla scelta della Mauro ha fatto il ritorno inuna neo coppia tanto amata del Trono Classico. Federico Nicotera e Carola Carpanelli. L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - Tg3web : Centinaia di persone sono arrivate nelle ultime ore a Lampedusa. Uomini e donne che pagano cifre enormi per la trav… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - maxrobmax : @POTUS FALLA FINITA CON ARMI E GUERRE STAI AMMAZZANDO UOMINI DONNE BAMBINI HAI MANI SPORCHE DI SANGUE.SPARATI ! - swivtftlena : cara Roberta, prima di dire stronzate per favore ascoltati TUTTE le canzoni di Annalisa e non solo i tormentoni. ch… -