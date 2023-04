Una valanga uccide due scialpinisti in alto Adige (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga sulla Tiergartenspitz, vetta delle Alpi Venoste in alto Adige. La slavina ha travolto una comitiva di sette scialpinisti. Due le vittime, una persona è grave e gli altri si sono salvati. Dalle prime informazioni il gruppo era formato da scialpinisti italiani, sembra tutti altoatesini. Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Duesono morti dopo essere stati travolti da unasulla Tiergartenspitz, vetta delle Alpi Venoste in. La slavina ha travolto una comitiva di sette. Due le vittime, una persona è grave e gli altri si sono salvati. Dalle prime informazioni il gruppo era formato daitaliani, sembra tuttiatesini.

Bolzano, due scialpinisti morti sotto una valanga a passo Resia È di due morti e un ferito grave il bilancio di una valanga che questa mattina ha travolto un gruppo di sette scialpinisti in Vallelunga, nei pressi di passo Resia, in Alto Adige. L'incidente si è verificato a circa 2.700 metri di quota sulla Cima Tiergarten. Valanga in Alto Adige travolge 7 scialpinisti: 2 morti e un ferito grave Nuova tragedia della montagna: una valanga in Alto Adige travolge 7 scialpinisti, provocando la morte di due di questi. E' successo sulla cima Tiergarten a Vallelunga (Resia), a circa 2.700 metri di quota.