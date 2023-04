Una valanga uccide due scialpinisti in Alto Adige (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga sulla Tiergartenspitz, vetta delle Alpi Venoste in Alto Adige. La slavina ha travolto una comitiva di sette scialpinisti. Due le vittime, una persona è grave e gli altri si sono salvati. La valanga si è staccata questa mattina a circa 2.700 metri nella parte sommitale della Tiergartenspitz, vetta di 3.068 metri che si trova in Vallunga sopra il paese di Melago. Dalle prime informazioni la messa nevosa - in quella zona oggi il pericolo valanghe è 'marcato' di grado 3 su una scala da 1 a 5 - si è staccata e ha travolto il gruppo di sette scialpinisti che sarebbero tutti Altoatesini. Il Soccorso alpino ha recuperato due escursionisti morti ed estratto ancora in vita, anche se ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Duesono morti dopo essere stati travolti da unasulla Tiergartenspitz, vetta delle Alpi Venoste in. La slavina ha travolto una comitiva di sette. Due le vittime, una persona è grave e gli altri si sono salvati. Lasi è staccata questa mattina a circa 2.700 metri nella parte sommitale della Tiergartenspitz, vetta di 3.068 metri che si trova in Vallunga sopra il paese di Melago. Dalle prime informazioni la messa nevosa - in quella zona oggi il pericolo valanghe è 'marcato' di grado 3 su una scala da 1 a 5 - si è staccata e ha travolto il gruppo di setteche sarebbero tuttiatesini. Il Soccorso alpino ha recuperato due escursionisti morti ed estratto ancora in vita, anche se ...

