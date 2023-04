"Una lumaca. L'unica certezza...": chi ridicolizza Elly Schlein, disastro-Pd (Di domenica 2 aprile 2023) Ha vinto le primarie del Pd più di un mese fa (era il 26 febbraio scorso) ma Elly Schlein non è ancora riuscita a designare i componenti della segreteria nazionale del partito perché non ha ancora trovato la quadra per non scontentare le correnti dem. Insomma, osserva Il Giornale, ha impiegato meno tempo Giorgia Meloni a formare la squadra di governo che la Schlein quella del suo partito. Insomma, una lumaca, commentano ironicamento sui social. L'unica certezza dovrebbe essere la nomina di Stefano Bonaccini alla presidenza. "La segretaria sta lavorando per comporre il quadro della segreteria", spiega Chiara Braga, fedelissima della Schlein e nuova capogruppo dem alla Camera. "Ci sono tutte le condizioni per proseguire il lavoro avviato con l'elezione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Ha vinto le primarie del Pd più di un mese fa (era il 26 febbraio scorso) manon è ancora riuscita a designare i componenti della segreteria nazionale del partito perché non ha ancora trovato la quadra per non scontentare le correnti dem. Insomma, osserva Il Giornale, ha impiegato meno tempo Giorgia Meloni a formare la squadra di governo che laquella del suo partito. Insomma, una, commentano ironicamento sui social. L'dovrebbe essere la nomina di Stefano Bonaccini alla presidenza. "La segretaria sta lavorando per comporre il quadro della segreteria", spiega Chiara Braga, fedelissima dellae nuova capogruppo dem alla Camera. "Ci sono tutte le condizioni per proseguire il lavoro avviato con l'elezione di ...

