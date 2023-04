Una freccia di qualità chiamata Boga: con lui l’Atalanta è trasformata (in un 3-4-3) (Di domenica 2 aprile 2023) L’importanza di Jeremie Boga all’interno del contesto Atalanta: un giocatore in grado di cambiare le partite e incidere Nei momenti in cui la partita è bloccata occorre il cosiddetto colpo di genio del singolo, anche se per il caso di Jeremie Boga si tratta di una vera e propria ovvietà: il talento di un titolare che in questa Atalanta s’incastra alla perfezione per ottenere il massimo risultato offensivo. Semplice fuoco di paglia a gennaio? No, semplicemente il numero 10 nerazzurro aveva subito l’effetto domino del calo della Dea tra riadattamenti errati, scelte tecniche discutibili e una necessità di ritornare ad un tridente per riuscire ad esprimersi al meglio. Quel 3-4-3 che a Cremona ha cambiato la partita, passando principalmente dalle giocate di Boga: dinamismo, qualità offensiva e una capacità di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) L’importanza di Jeremieall’interno del contesto Atalanta: un giocatore in grado di cambiare le partite e incidere Nei momenti in cui la partita è bloccata occorre il cosiddetto colpo di genio del singolo, anche se per il caso di Jeremiesi tratta di una vera e propria ovvietà: il talento di un titolare che in questa Atalanta s’incastra alla perfezione per ottenere il massimo risultato offensivo. Semplice fuoco di paglia a gennaio? No, semplicemente il numero 10 nerazzurro aveva subito l’effetto domino del calo della Dea tra riadattamenti errati, scelte tecniche discutibili e una necessità di ritornare ad un tridente per riuscire ad esprimersi al meglio. Quel 3-4-3 che a Cremona ha cambiato la partita, passando principalmente dalle giocate di: dinamismo,offensiva e una capacità di ...

