Una corsa ad ostacoli senza fine

(Di domenica 2 aprile 2023) di Nico Dente Gattola* All’indomani del varo della contrastata riforma della Magistratura Onoraria , la riforma Cartabia , dal nome della Guardasigilli che l’aveva promossa, era chiaro a tutti che così com’era la nuova disciplina era inapplicabile . Troppi i punti da chiarire , sui quali gravava un punto interrogativo : nulla era previsto infatti circa il trattamento retributivo indipendentemente se si optasse per il regime di esclusività o non esclusività , lo stesso circa il regime previdenziale e altri aspetti. Nonostante i punti da chiarire fossero molteplici le procedure partivano e puntualmente si verificava lo scenario peggiore da molti paventato: all’esito del D.M di conferma , gli interessati si trovavano nella paradossale condizione di lavorare maessere pagati! E si perché i funzionari degli uffici competenti non sapevano come dover pagare le toghe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gilles_Simeoni : A risposta demucratica di e stituzione di a Corsica dop’à u ghjudicamentu di u TA chì pratende caccià a lingua cors… - enpaonlus : Una buona notizia illumina la giornata! Recuperato uno dei pony della corsa clandestina. Grazie ai ?@_Carabinieri_?… - PantheonVerona : Dopo 11 risultati utili la Virtus Verona trova una sconfitta a Sesto San Giovanni con un gol dei padroni di casa in… - reilachii : vado a fare una corsa sprint, per poi fare una sprint doccia, che alle 19 mi aspettano altre due fatiche sportive - Pelamity : Dall’arrivo del Trofeo Piva @charlie_malve mi ricorda di twittare che se Pogacar non va al Giro è perché ha paura e… -

Laa quattro per la Regione Il governatore uscente del centrodestra, Massimiliano Fedriga è ... C'è anche, sotto le insegne della Lega a Gorizia,donna ucraina.In occasione del summit dei Brics svoltosi a Pechino a metà dello scorso anno, è stato annunciato che i Paesi membri si stanno preparando a crearevaluta di riserva internazionale. Laall'......in casa Juventus Squadra avversaria Hellas Verona Resta un cammino tortuoso quello della... c'è rammarico per non aver portato a casa punti ' Sì, perché la squadra ha fattobuona prestazione ...

F1 Gp Australia 2023. Verstappen vince una corsa piena di colpi di scena. Male le Ferrari QUOTIDIANO NAZIONALE

Davanti allo sloveno Pogacar, 23 anni, per qualità e numero dei successi c’è ormai solo Eddy Merckx. Bravissimo Matteo Trentin, decimo ...Tadej Pogacar compie una grandissima impresa e domina in lungo e in largo il Giro delle Fiandre 2023, disputando una corsa da assoluto protagonista e tagliando il traguardo in solitaria. Il fenomeno s ...