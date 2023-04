Una brillante miniserie che racconta il sogno, la nascita e il successo di Spotify (Di domenica 2 aprile 2023) THE PLAYLISTGenere: biografico, musicaleRegia: Per-Olav Sørensen e Hallgrim Haug. Con Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdogan, Severija Janusauskaite, Ella Rappich, Joel Lützow. Su Netflix Christian Hillborg: in “The Playlist” interpreta Martin Lorentzon (foto di Jonas Alarik©2022 Netflix, Inc.) Leggi anche › I film e le serie tv da vedere a marzo su Netflix: da “Tenebre e ossa” a “Sex/Life” › “You”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Netflix L’immaginazione di un ingegnere svedese, un facoltoso investitore, la crisi e la trasformazione dell’industria musicale e del mercato discografico. Con uno sguardo quasi documentaristico e un’attenzione non banale ai personaggi, The ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 aprile 2023) THE PLAYLISTGenere: biografico, musicaleRegia: Per-Olav Sørensen e Hallgrim Haug. Con Edvin Endre, Christian Hillborg, Ulf Stenberg, Gizem Erdogan, Severija Janusauskaite, Ella Rappich, Joel Lützow. Su Netflix Christian Hillborg: in “The Playlist” interpreta Martin Lorentzon (foto di Jonas Alarik©2022 Netflix, Inc.) Leggi anche › I film e le serie tv da vedere a marzo su Netflix: da “Tenebre e ossa” a “Sex/Life” › “You”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv su Netflix L’immaginazione di un ingegnere svedese, un facoltoso investitore, la crisi e la trasformazione dell’industria musicale e del mercato discografico. Con uno sguardo quasi documentaristico e un’attenzione non banale ai personaggi, The ...

