"Un errore che danneggia l'Italia". Il 59% boccia la follia Ue sulle auto green (Di domenica 2 aprile 2023) Quasi il 60% critica lo stop dal 2035 alle auto a benzina e diesel: la decisione rischia di pesare sui nostri portafogli, penalizzando l'Italia e favorendo industrie straniere Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Quasi il 60% critica lo stop dal 2035 allea benzina e diesel: la decisione rischia di pesare sui nostri portafogli, penalizzando l'e favorendo industrie straniere

