Ultim’ora Premier: il Chelsea esonera Potter (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la separazione tra Antonio Conte ed il Tottenham, in Premier League è saltata un’altra panchina. Sempre a Londra, questa volta però si tratta del Chelsea, i blues infatti hanno appena comunicato l’esonero di Graham Potter. C’è attesa per capire il nome del suo sostituto. Decisiva per l’addio l’ultima sconfitta maturata in campionato. Chelsea-Potter: il tecnico è ufficialmente esonerato Questo il comunicato del Chelsea sulla separazione con Potter: Il Chelsea desidera ringraziare Graham per tutti i suoi sforzi e per il contributo e gli augura ogni bene per il futuro. Leggi su rompipallone (Di domenica 2 aprile 2023) Dopo la separazione tra Antonio Conte ed il Tottenham, inLeague è saltata un’altra panchina. Sempre a Londra, questa volta però si tratta del, i blues infatti hanno appena comunicato l’esonero di Graham. C’è attesa per capire il nome del suo sostituto. Decisiva per l’addio l’ultima sconfitta maturata in campionato.: il tecnico è ufficialmenteto Questo il comunicato delsulla separazione con: Ildesidera ringraziare Graham per tutti i suoi sforzi e per il contributo e gli augura ogni bene per il futuro.

