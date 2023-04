Ultime Notizie – Verstappen vince con Red Bull e delusione Ferrari (Di domenica 2 aprile 2023) Max Verstappen vince il Gp d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, che si chiude nel caos più totale tra incidenti e posizioni in bilico nella classifica finale. Dopo quasi 3 ore al volante, trionfa il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo e leader iridato, che a Melbourne conquista la 37esima vittoria della carriera e la seconda stagionale. Il 25enne precede la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso. Nuova giornata grigia per la Ferrari, ancora giù dal podio. Lo spagnolo Carlos Sainz, quarto al traguardo, nella confusione finale rimedia una penalizzazione di 5” che lo spedisce fuori dalla zona punti in attesa di eventuali ricorsi. Il monegasco Charles Leclerc esce di scena dopo poche curve e si ritira subito. LA GARA – Al via, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Maxil Gp d’Australia, terzo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, che si chiude nel caos più totale tra incidenti e posizioni in bilico nella classifica finale. Dopo quasi 3 ore al volante, trionfa il pilota olandese della Red, campione del mondo e leader iridato, che a Melbourne conquista la 37esima vittoria della carriera e la seconda stagionale. Il 25enne precede la Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e la Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso. Nuova giornata grigia per la, ancora giù dal podio. Lo spagnolo Carlos Sainz, quarto al traguardo, nella confusione finale rimedia una penalizzazione di 5” che lo spedisce fuori dalla zona punti in attesa di eventuali ricorsi. Il monegasco Charles Leclerc esce di scena dopo poche curve e si ritira subito. LA GARA – Al via, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : Mourinho ribalta la Roma: dentro Abraham e la difesa a quattro - TuttoASRoma : Josè è in emergenza, ma zero alibi: obbligatori i tre punti da Champions - ViViCentro : ACCADDE OGGI 2 Aprile è l’almanacco del giorno per aiutarvi a ricordare i santi del giorno, informazioni, fatti, ev… - vfia9 : RT @Lisa35547473: Politica e magistratura dove sono davanti alla ultime notizie in merito alla strage di innocenti in atto e davanti ai bar… - TuttoASRoma : Mou senza difesa: idea cambio modulo e certezza Smalling -