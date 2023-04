Ultime Notizie – share record per Nunzia De Girolamo (Di domenica 2 aprile 2023) record di ascolti per ‘Ciao Maschio’ su Rai 1, il programma condotto da Nunzia De Girolamo. In termini percentuali la puntata di ieri sera è la più vista di sempre (nelle tre edizioni del programma) grazie al 16,9% di share. Una stagione da incorniciare, con una media di ascolti che attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma. Con questi numeri, ‘Ciao Maschio’ si conferma la seconda serata più vista del palinsesto Rai. Attorno al tema del bullismo si sono confessati Antonino, Alessio Vassallo, Samuel Peron e Fabio Esposito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 2 aprile 2023)di ascolti per ‘Ciao Maschio’ su Rai 1, il programma condotto daDe. In termini percentuali la puntata di ieri sera è la più vista di sempre (nelle tre edizioni del programma) grazie al 16,9% di. Una stagione da incorniciare, con una media di ascolti che attualmente ha raddoppiato le prime due edizioni del programma. Con questi numeri, ‘Ciao Maschio’ si conferma la seconda serata più vista del palinsesto Rai. Attorno al tema del bullismo si sono confessati Antonino, Alessio Vassallo, Samuel Peron e Fabio Esposito. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xenonian1 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - infoitscienza : Quando esce GTA 6? Data d’uscita e ultime notizie - milansette : Berlusconi: 'Napoli-Milan, tanti ricordi. Peccato che non ci sia Osimhen' - AlfBianchi : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? - maria35008812 : RT @liliaragnar: Si sente male e stanca, va in ospedale e la dimettono: muore in casa a 16 anni???? -