Ultime Notizie Serie A: la Roma supera la Sampdoria, le parole di Mourinho e Stankovic (Di domenica 2 aprile 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Sampdoria, le parole di Stankovic Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Sampdoria con la Roma Roma, Mourinho in conferenza stampa Roma, le parole di Jose Mourinho in conferenza stampa: «Con i cambi siamo migliorati, il secondo gol non è arrivato per caso» Salernitana, il commento di Paulo Sousa al pareggio Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, dopo il pareggio dei campani a La Spezia. Palladino parla dopo il ko del Monza contro la Lazio Il tecnico del Monza, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, lediDejanha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta dellacon lain conferenza stampa, ledi Josein conferenza stampa: «Con i cambi siamo migliorati, il secondo gol non è arrivato per caso» Salernitana, il commento di Paulo Sousa al pareggio Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, dopo il pareggio dei campani a La Spezia. Palladino parla dopo il ko del Monza contro la Lazio Il tecnico del Monza, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : #Spezia, la pagella di #Maldini: “Voto 7, prestazione che cambia la partita” #ACMilan #Milan #SempreMilan - CorriereCitta : Cagnolina si perde, ritrovata uccisa a colpi di fucile mentre tentava di tornare a casa: giustizia per Lana - Bricconcello66 : Ultime notizie. Un mio collaboratore, 13 anni più giovane, che ha avuto il Covid insieme a me esattamente 12 mesi f… - Italian_Refugee : RT @byoblu: Dall'ondata di proteste e scioperi che sta attraversando vari Paesi europei al caso del suicidio di un giovane biologo austriac… - nonelarena : Dalla stringente attualità con la guerra in #Ucraina, alle ultime notizie di politica. Ne parliamo in studio con Wa… -