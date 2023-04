Ultime Notizie Roma del 02-04-2023 ore 16:10 (Di domenica 2 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale Buona domenica 2 aprile dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il presidente repubblica Sergio Mattarella a Monza ha partecipato oggi all’inaugurazione di pizzaut la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da autismo che apre la sua seconda sede Presidente se uno di noi così lo staff Ei ragazzi hanno accolto una volta uscito dalle cucine Il presidente è stato accolto da un grande applauso da parte di tutto lo staff e dalle persone in sala l’inaugurazione si è tenuta nella giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo una giornata celebrata in tutta Italia al ristorante anche il cantante Elio del gruppo Elio e le Storie Tese insieme al figlio affetto da autismo Dante al pranzo di inaugurazione in Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico e i maschi sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica 2 aprile dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il presidente repubblica Sergio Mattarella a Monza ha partecipato oggi all’inaugurazione di pizzaut la pizzeria in cui lavorano ragazzi affetti da autismo che apre la sua seconda sede Presidente se uno di noi così lo staff Ei ragazzi hanno accolto una volta uscito dalle cucine Il presidente è stato accolto da un grande applauso da parte di tutto lo staff e dalle persone in sala l’inaugurazione si è tenuta nella giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo una giornata celebrata in tutta Italia al ristorante anche il cantante Elio del gruppo Elio e le Storie Tese insieme al figlio affetto da autismo Dante al pranzo di inaugurazione in Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico e i maschi sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine ...

