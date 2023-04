Ultime Notizie Roma del 02-04-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 aprile 2023)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra Ucraina Aggiungi al 403a giorno il piano di chiave per liberare la linea occupata dai russi prevede in particolare due passaggi rimuovere il ponte di kerch e limitare il diritto di filorussi e collaborazionisti lo riferì erbisti Ucraina citando il segretario del Consiglio Nazionale per la sicurezza di chi era l’ex Danilo la Russia all’onu Sarebbe assurdo privarsi del diritto alla Presidenza del Consiglio di sicurezza la presidenza a Mosca è il fallimento di tale istituzione alle prime luci dell’alba sono ripresi in Valle D’Aosta le ricerche di due alpinisti torinesi che risultano dispersi da sabato le operazioni si concentrano lungo la via per i Chateau de da dove nella notte è stata scoperta una grande valanga sul posto operano i tecnici del soccorso alpino ...