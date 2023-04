Ultime Notizie Roma del 02-04-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio volontario francese è stato ucciso una settimana fa in Ucraina lo ha riferito il Ministero degli Esteri francese confermando le informazioni del quotidiano le monde un certo ti è morto una settimana fa riporta il quotidiano francese Abbiamo appreso la triste notizia di questa morte esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia con la quale dipartimenti competenti del ministero sono in contatto detto alla FBI Quai d’orsay la scorsa settimana il Ministero aveva già confermato alla morte nelle regioni di Bach molto punto caldo della linea del fronte nell’est dell’Ucraina di Kevin di ex operatore umanitario partito più di un anno fa per combattere al fianco degli ucraini ricordiamo che l’Ucraina in tutto il mondo e zona di guerra in questo contesto è fortemente ...