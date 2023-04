Ultime Notizie Roma del 02-04-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un gruppo di 5 italiani provenienti dal Vicentino è rimasto coinvolto in una delle quattro valanghe che si sono abbattute nel nord della Norvegia lo ha confermato la Farnesina uno di loro è morto mentre altri due sono rimasti feriti uno grave mentre gli altri sono inglesi il gruppo si trovava sul Picco cravin greenpan quasi 1300 metri di altezza palanche si sono registrate anche in altre zone del Nord con bilancio complessivo di 4 morti a Milano un 35enne insegnante di religione in un asilo è stato arrestato in flagranza di reato per violenze sessuali su 4 bambini tra i 4 e i 5 anni gli sono stati firmati dalle microcamere piazzata in classe dagli agenti del nucleo tutela donne e minori della polizia locale le indagini sono scaturite da una denuncia di alcuni insegnanti ...